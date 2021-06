2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen im Mittelrhein-Derby chancenlos

Dusko Bilanovic war nicht zufrieden mit dem TSV-Auftritt in Gummersbach. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Das Spiel beim Mittelrhein-Rivalen VfL Gummersbach wollten die Dormagener zur Wiedergutmachung für zuletzt zwei Niederlagen in Folge nutzen. Das klappte nicht, am Ende stand eine insgesamt schwache Vorstellung und eine deutliche Schlappe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen wollten nach zwei Niederlagen in Folge mit eher dürftigen Leistungen gegen Großwallstadt und Wilhelmshaven das Mittelrhein-Derby beim VfL Gummersbach dazu nutzen, um wieder in die Spur zu kommen. Das Vorhaben ging mächtig daneben: Der Aufstiegsanwärter aus dem Bergischen Land, dem die Dormagener im Hinspiel noch ein 24:24 abgetrotzt hatten, zeigte sich am Freitagabend in allen Belangen überlegen und siegte auch in der Höhe verdient mit 35:25 (18:13). Das ist nicht nur die höchste TSV-Pleite im bisherigen Saisonverlauf, sondern die Dormagener verloren auch erstmals dreimal in Folge und sind auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht.

Entsprechend bedient war TSV-Trainer Dusko Bilanovic nach der Partie, der zuvor von seinen Spielern eingefordert hatte, sich in den letzten fünf Saisonpartien noch mal richtig reinzuhängen. Insgesamt war ihm das gegen die Gummersbacher, die unbedingt einen Sieg brauchten, um sich eine Restchance auf den Aufstieg zu bewahren, aber zu wenig. „Es hat sich nicht so angefühlt, als würden wir ein Derby spielen. Das war schon mehr ein Freundschaftsspiel und das darf nicht passieren. Ich verstehe, dass die Saison lang ist, aber so dürfen wir in einem Derby nicht auftreten“, fand der TSV-Coach nach der Partie klare Worte. Dabei begann seine Mannschaft gar nicht schlecht und setzte das um, was er vor der Partie als Erfolgsrezept ausgegeben hatte. Den gegnerischen Rückraum unter Druck setzen und bei den eigenen Angriffen aufs Tempo drücken. So ging der TSV durch Tore von Alexander Senden 3:1 (4.) und André Meuser 4:2 (5.) in Führung.

Doch dann war es ausgerechnet der Ex-Dormagener Julian Köster, er stand in der Starformation und vertrat den verletzten Timm Schneider im Rückraum, der mit einem starken Anspiel auf Kreisläufer Ellidi Vidarsson und einem eigenen Treffer zum Ausgleich beitrug. Er machte insgesamt ein starkes Spiel. Dann ging Dormagen durch Ian Hüter zwar noch mal mit 5:4 in Front, doch es sollte die letzte Führung der Gäste in dieser Partie sein. Nachdem Lukas Blohme die Gastgeber mit 6:5 (9.) erstmals in Front gebracht hatte, setzten sie sich kontinuierlich ab. Zunächst ließ sich der TSV zwar nicht abschütteln, doch im gleiche Maße wie die Gummersbacher mit zunehmender Spieldauer die Oberhand gewann, bauten die Gäste ab. Auch weil VfL-Keeper Matthias Puhle immer besser ins Spiel kam und seinem Ruf als bestem Zweitliga-Torwart gerecht wurde, kam Dormagen nicht mehr heran. Beim Stand von 7:8 (14.) aus Gästesicht vereitelte Puhle gleich drei freie TSV-Würfe kurz hintereinander. Als er dann auch noch einen Siebenmeter von Benjamin Richter entschärfte (19.), ermöglichte er seinem Team, erstmals auf vier Tore davonzuziehen (12:8, 20.). Auch danach hatte Dormagen durchaus noch Möglichkeiten, gegen weiterhin nicht ganz sattelfeste Gummersbacher wieder zurückzukommen, doch irgendwie fehlte immer das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Der entscheidende Schachzug gelang dann VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson, als er nach einer Auszeit auf eine offensivere Abwehrvariante umstellte. Damit tat sicher Bayer richtig schwer, und Gummersbach nahm eine Fünf-Tore-Führung mit in die Pause.