2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen gegen Nordhorn chancenlos

Es kam aber auch viel zusammen an diesem Abend für den TSV. Kapitän Patrick Hüter wurde nach seiner vor dem jüngsten Spiel gegen Hagen erlittenen Leistenverletzung nicht, wie erhofft, rechtzeitig fit. Alexander Senden meldete sich zwar nach seinen Rückenbeschwerden wieder zurück, doch kurz nachdem Matthias Flohr ihn in der Schlussphase der ersten Spielhälfte gebracht und er ziemlich schnell ins Spiel gefunden hatte, knickte er bei seinem Treffer zum 11:16 (29.) um und sah sich den Rest der Partie mit einem Kühlpack am lädierten Knöchel von der Tribüne aus an. Dann hatten die Dormagener auch nicht gerade das Spielglück gepachtet. Abgesehen davon, dass es in der einen oder anderen Situation vielleicht auch an der nötigen Aufmerksamkeit fehlte, sprangen bei ihnen Fehlwürfe und geblockte Versuche regelmäßig so, dass die Nordhorner Abwehr leicht zupacken konnte, während den Gästen der Ball meist so in die Hände fiel, dass sie im zweiten Versuch leichtes Spiel hatten. Und dann waren da noch die Unparteiischen Leon und Nico Bärmann, die, vorsichtig ausgedrückt, alles andere als Heimschiedsrichter waren und den TSV mit der einen oder anderen fragwürdigen Entscheidung ausbremsten.