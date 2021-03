Handball : TSV bringt den Tabellenführer ans Limit

Dormagen In einem hochintensiv geführten Duell der 2. Handball-Bundesliga verliert Dormagen zunächst Alexander Senden mit der Roten Karte und dann auch das Spiel gegen den HSV Hamburg mit 24:27. Schiedsrichter übernehmen Hauptrolle.

So ist das im Sport. Während der vorangegangenen 60 Minuten hatten sich die Handballer des TSV Bayer Dormagen und des HSV Hamburg tatsächlich bis aufs Blut bekämpft, doch schon wenige Minuten nach dem 27:24-Sieg (Halbzeit 12:11) der Gäste trafen sich die beiden Trainer Torsten „Toto“ Jansen und Dusko Bilanovic vor dem Kabinengang, um bei einem kühlen Kölsch gemeinsam mit Geschäftsführer Björn Barthel, Torwartrainer Joachim „Jojo“ Kurth sowie dem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Detlev Zenk nicht nur das aufregende Duell zu sezieren. Unterm Strich war man sich in dieser so illustren Runde einig: Dass der Tabellenführer von der Elbe als Zweitligist im coronabedingt natürlich fast leeren TSV Bayer Sportcenter das erste Mal jubeln konnte („Auswärtssieg! Auswärtssieg!“), ging irgendwie in Ordnung. „Wir hatten unsere Chancen“, bilanzierte Bilanovic zwar, bevor er sich ins Zwiegespräch mit seinem in Hamburg als Co-Trainer tätigen Spezi Blaženko Lackovic vertiefte, räumte jedoch ein: „17 Fehlwürfe sind einfach zu viel.“