2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen belohnt sich in Hamm nicht

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen haben am Sonntagabend beim Aufstiegskandidaten ASV Hamm-Westfalen erneut ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt und bei der 27:28 (14:16)-Niederlage lange an einer Überraschung geschnuppert. Dank einer spielerisch wie kämpferisch starken Vorstellung agierten die Dormagener über die ganze Spielzeit auf Augenhöhe, verpassten es aber das eine oder andere Mal, sich zu belohnen, weil sie glasklare Torchancen nicht nutzen konnten. Auch weil der in der zweiten Hälfte gekommene Torwart Martin Juzbasic stark hielt und Spielmacher Ian Hüter das Spiel seiner Mannschaft unermüdlich antrieb, hatte Dormagen bis in die Schlussphase die Chance, etwas mitzunehmen, doch die in Überzahl agierenden Gastgeber machten wenige Sekunden vor Schluss den Siegtreffer.