2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen bekommt trotz Existenzkrise die Kurve

Nach den Aufstiegfinals der 3. Liga und der Einigung der Handball-Bundesliga mit dem Bergischen HC steht nun also fest, mit wem es der TSV Bayer Dormagen nächste Saison zu tun bekommt. Wobei der BHC und der zweite Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten mit dem Dormagener Ex-Coach Matthias Flohr sicher nicht die Mannschaften sind, mit denen sich der TSV im Kampf um den Klassenverbleib messen muss. Für diese Rolle kommen in erster Linie die Aufsteiger Ferndorf und Konstanz infrage. Doch dass der TSV überhaupt diesen Kampf aufnehmen und in seine siebte Zweitliga-Spielzeit nacheinander gehen kann, ist nach der zurückliegenden Saison schon ein Wert an sich.