Neuss in der 2. Bundesliga : Basketballerinnen der TG wieder ausgebremst

Neuss Die fürs Wochenende geplante Partie der TG Neuss Tigers bei ALBA Berlin ist abgesagt worden. Es sieht so aus, als ginge es genauso weiter wie vor der Unterbrechung der 2. Bundesliga im Dezember.

Als die Basketballerinnen der TG Neuss Tigers am Montag vor einer Woche wieder ins Training einstiegen, war die Hoffnung groß, dass die Saison in der 2. Bundesliga am kommenden Wochenende trotz verlängertem Corona-Lockdown fortgesetzt werden kann. Doch daraus wird trotz Profistatus der Liga zumindest für die Neusserinnen nichts. Denn ihre Auswärtspartie gegen ALBA Berlin ist unter den vier Spielen der Nordgruppe, die bereits wieder abgesagt wurden. Bei drei Begegnungen gab es am Mittwochnachmittag zumindest noch Hoffnung, dass sie wie geplant über die Bühne gehen können.