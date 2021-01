TG Neuss Tigers vor dem Neustart : Basketballerinnen trauen sich zu spielen

Die TG Neuss Tigers, hier mit Lotti Ellenrieder (r.) im Duell mit Brianna Rollerson, bestritten ihr letztes Heimspiel vor der Saisonunterbrechung gegen RheinLand Lions. Foto: A. Woitschützke

Neuss Auch wenn gerade erst wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen der Lockdown bis Ende Januar verlängert wurde, soll der Spielbetrieb in der 2. Basketball-Bundesliga wie geplant fortgesetzt werden. Die TG Neuss Tigers sollen am 16. Januar bei ALBA Berlin wieder loslegen.

Es war der 17. Dezember des vergangenen Jahres, als Vertreter der Mannschaften aus den beiden Gruppen der 2. Damen-Bundesliga und die für die Organisation des Spielbetriebs zuständige Damen Basketball Bundesliga GmbH (DBBL) bei einer Videokonferenz zusammenkamen, um darüber zu entscheiden, wie es mit der Saison weitergehen soll. Einige Tage zuvor hatte die DBBL entschieden, die zuvor von vielen Spielabsagen geprägte Saison bis zum 10. Januar zu unterbrechen, obwohl wegen der dem Profisport eingeräumten Sonderrechte hätte weitergespielt werden können. Bei der virtuellen Zusammenkunft verständigten sich die Vereine dann darauf, am ursprünglichen DBBL-Plan festzuhalten und die Spielzeit am Wochenende 16./17. Januar fortzusetzen.

Daran hat sich nichts geändert, obwohl die Voraussetzungen inzwischen wieder komplett andere sind. So sind die Corona-Infektionszahlen nach wie vor so hoch, dass sich die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten in dieser Woche dazu entschied, den Lockdown zu verschärfen und ihn über den 10. Januar hinaus bis zum 31. Januar zu verlängern. Die DBBL scheint aber fest entschlossen, mit dem Status einer Profiliga die Saison irgendwie zu einem Ergebnis zu bringen, obwohl durchaus auch Bedenken existieren. Denn die meisten Spielerinnen sind eben keine Profis mit entsprechender finanzieller Absicherung und der Möglichkeit, sich weitgehend zu isolieren.

Info Termine für Nacholspiele der Tigers stehen Tabelle Vier Spiele konnten die TG Neuss Tigers vor der Saisonunterbrechung absolvieren. Zwei gewannen sie, zwei gingen verloren. Mit vier Punkten und einem positiven Korbverhältnis (+18) rangieren sie auf dem fünften Tabellenplatz. Nachholspiele Zwei Partien fielen für die Tigers in der bisherigen Hinrunde Corona-bedingt aus. Dafür gibt es schon Nachholtermine. Das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Capital Bacats Düsseldorf ist für den 3. Februar angesetzt. Am 3. März soll die Heimpartie gegen BBZ Opladen in der Elmar-Frings-Halle steigen.

„Es gibt Vereine, die der Fortsetzung der Saison kritisch gegenüberstehen, andere wiederum haben keine Bedenken. Die Spannbreite ist groß“, sagt Detlef Kings, der seine Frau Angela bei der Abteilungsleitung und der Organisation des Zweitliga-Spielbetriebs der TG Neuss unterstützt. Es gebe konkrete Vorgaben, wann ein Spiel Corona-bedingt verlegt werden könne, doch dass eine Mannschaft aus Sorge nicht antrete, reiche eben nicht. Es drohe, dass eine Partie dann als verloren gewertet würde. „Es gibt jetzt einen offiziellen Spielplan vom Verband, den die Vereine zu erfüllen haben“, betont Detlef Kings.

Eine Erwartungshaltung, für die John F. Bruhnke, Trainer der TG Neuss Tigers, Verständnis zeigt. „Die DBBL hat zusammen mit den Vereinen eine komfortable Situation für das Damen-Basketball geschaffen. Da geht es auch um Sponsoren, wenn die Saison jetzt wieder abgesagt würde, wüsste ich nicht, wie viele Bundesligastandorte am Ende übrigbleiben.“ Gleichwohl gesteht er ein, dass es beim Trainingsauftakt der Tigers am vergangenen Montag auch unter seinen Spielerinnen durchaus Bedenken gegeben habe. Auch dafür hat er natürlich Verständnis, doch er versucht eher die positiven Aspekte in den Vordergrund zu rücken: „Wir sind in der glücklichen Lage, unseren Sport ausüben zu dürfen, womit wir eine besondere Rolle einnehmen.“

Darüber hinaus bemühen sich die TG-Verantwortlichen, die Risiken zu minimieren. So wird es neben den von der DBBL vor jedem Spieltag vorgeschriebenen Corona-Tests zusätzlich Schnelltests zu Wochenbeginn geben. Zudem laufen laut Bruhnke aktuell Gespräche zwischen Abteilung und Vereinsführung, um ab nächster Woche Schnelltests vor jedem Training einzuführen. So könnten mit Blick auf den Neustart auch Sorgen vor einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining verringert werden. Schließlich gibt es bei der TG auch Spielerinnen, die in ihrer beruflichen Situation zwangsläufig zahlreiche Kontakte haben. Bislang ließ Bruhnke nur in Zweiergruppe trainieren. „Natürlich bleibt ein Restrisiko. Aber Basketball ist ein anspruchsvoller Sport, bei dem sich die meisten Menschen verantwortungsvoll verhalten“, betont der TG-Coach.