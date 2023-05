Deutsche Meisterschaft Basketballerinnen der TG auf Platz zwei bei Ü55-DM

Gleich zum Auftakt setzte es nämlich eine deutliche Niederlage gegen den hohen Favoriten aus München, der erstmals in dieser Altersklasse antrat. Doch die Rheinländerinnen verzagten nicht, sicherten sich im Anschluss mit zwei Siegen das Ticket fürs Halbfinale, in dem sie im Duell mit den Nord-Süd-Baskets nach großem Kampf die Oberhand behielten. Damit ging es im Finale wiederum gegen die bärenstarken Münchenerinnen. Zwar gab es am Ende abermals eine klare Niederlage, aber auch die Vizemeisterschaft ließ sich ausgiebig feiern.