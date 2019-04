Basketball : TG Stürzelberg ist im Aufstiegsfieber

Stürzelberg Basketball-Oberligist könnte den Titel mit Heimsieg über Solingen perfekt machen.

Die Oberliga-Basketballer der TG Stürzelberg haben Matchball – sogar zwei, um genau zu sein. Mit einem Sieg über die TSG Solingen am Sonntag (16 Uhr) in heimischer Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen oder eine Woche später bei der BG Duisburg West (13. April) würde der Spitzenreiter den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Regionalliga unter Dach und Fach bringen.