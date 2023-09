Basketball TG Stürzelberg bewahrt sich ihre Zuversicht

Doch vor dem Auftakt der Spielzeit 2023/24 am Samstag (18 Uhr, Stadtwerke Hilden-Arena) beim TuS Hilden ist in Dormagen längst wieder der Alltag eingezogen. Und der hat schmerzhafte Abgänge gebracht: So hat der schlichtweg nicht zu ersetzende Center Jo Lange seine von Erstliga-Jahren beim Mitteldeutschen BC gekrönte Karriere mit jetzt 38 Jahren beendet. „Er war unser Anker, nicht nur in der Offensive, sondern vor allem in der Defensive“, sagt Trainer Philipp Schnelle. Ebenfalls (erst mal) nicht mehr zur Verfügung stehen aus der Stammrotation Lars Terlecki und Florian Kock. Weil sich die Verpflichtungen der in der vergangenen Saison noch in Grevenbroich tätigen Jonas Becker (BG Aachen) und Joel Lukeba (Telekom Baskets Bonn II) zerschlagen haben, sind von den ART Giants Düsseldorf II (Oberliga) nur die jungen Soheyl Bouaouda und Ousman Sarr (beide Jahrgang 2004) dazugestoßen. Umso wichtiger, dass Leistungsträger wie Sven Schermeng, Timo Neubert, Timo Alt und Adrian Corley, dem im Angriff nun deutlich mehr Verantwortung zufällt, weitermachen. Fast wie Neuzugänge zu behandeln sind immerhin Aaron Breuer, der mit seinem Kreuzbandriss im Knie die komplette vergangene Saison verpasst hatte, Matthias Brüggemann (gerissene Plantarsehne unterm Fuß), der in der Rückrunde schmerzlich vermisst worden war, und Magnus Ahrens (Meniskusriss). Mihai Dragulescu präsentiert sich körperlich wesentlich fitter als in der abgelaufenen Spielzeit.