Basketball Scorpions sammeln für Erdbebenopfer

Gerade in diesen so überaus fordernden Zeiten gibt es Wichtigeres als sportlichen Erfolg: Darum sammelten die Basketball-Eltern der SG Rot-Weiß Gierath während der Spiele ihrer Kinder Geld für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Auf diese Weise kamen mehr als 400 Euro zusammen, die der stellvertretende Abteilungsleiter der Scorpions, Miro Rafaneli, an Öner Sulaksu vom VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler übergab. Er hatte zusammen mit Trainerkollegen kurzfristig ein Spendenturnier der Jugendfußballer organisiert, zu dessen Gelingen auch die Basketballer aus Gierath ihren Beitrag leisteten.