Regionalliga West Basketballer der Elephants sorgen weiter für Furore

Vor allem aus den Distanz, zu Saisonbeginn noch als Schwäche ausgemacht, lief es prächtig. Schon vor der Halbzeitpause sorgten die Grevenbroicher mit einer (Dreier-) Quote von 60 Prozent für klare Verhältnisse, am Ende saßen neun von 19 Versuchen. Dass nach deutlicher 100:79-Führung (35.) am Schluss etwas Sand ins Getriebe kam, machte Pfüller auch an der zunehmenden Foulbelastung fest. So saß Brian Dawson (fünf Fouls) schon auf der Bank, ihm folgte wenig später auch Tim Elkenhans. Bemerkenswert: In Dawson und dem im Aufbau immer stärker werdenden Jonathan Coles (beide 18), Shore Adenekan, Fritz Hoffmann (beide 14), Moses Kazembola (13) und Jimmy Nebo (10) stießen gleich sechs Elephants in zweistellige Punkteregionen vor.