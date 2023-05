Basketball Elephants Grevenbroich und Stürzelberg beenden Saison

Dass die Korbjäger aus Grevenbroich die Partie auf dem Basketball-Campus 1 an der Wilhelm-Mauser-Straße in Köln-Bickendorf derartig entspannt angehen würden, damit war vor allem nach den Niederlagen gegen Düsseldorf und Stürzelberg nicht zu rechnen gewesen. Doch während die Elephants wieder zurück in die Erfolgsspur fanden, patzten die Domstädter nicht nur bei den Bergischen Löwen (94:106), sondern auch noch in Düsseldorf (69:87) und sogar daheim gegen Stürzelberg (70:78). Zudem verloren sie in Max Dohmen und Tibor Taraš zwei ihrer besten Akteure. Insider hatten darüber hinaus Differenzen zwischen dem stark am Aufstieg interessierten Cheftrainer Platon Papadopoulos und Teilen der Mannschaft ausgemacht. In die Regionalliga aufrücken könnten die RheinStars womöglich trotzdem, dann nämlich, wenn dort drei Plätze freiwerden. Aus der Parallelgruppe haben die LippeBaskets Werne, Vizemeister hinter dem TV Salzkotten, jedenfalls schon ihr Interesse bekundet.