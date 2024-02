Hilfsaktion der Elephants Grevenbroich Basketballer unterstützen Kampf gegen Blutkrebs

Bei aller Rivalität im Kampf um den Klassenverbleib in der Basketball-Regionalliga, als es am Samstag in der Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf darum ging, mit größtmöglicher Empathie zu helfen, reichten sich die Basketballer der NEW‘ Elephants und von Citybasket Recklinghausen die Hände.