Basketball : Ein Trio verstärkt Tigers in der Zweiten Liga

Neuss Iva Banozic und Luca Raschke kommen vom Erstliga-Absteiger Capitol Bascats Düsseldorf. Priscilla Waterloh spielte schon in Belgien, Kroatien und Marokko.

Vom in der kommenden Saison nur noch in der Regionaliga spielenden Erstliga-Absteiger Capitol Bascats Düsseldorf ist Iva Banozic auf die linke Rheinseite gewechselt. Die 23-Jährige bringt auf den Positionen eins und zwei die nötige Erfahrung und jede Menge Power aufs Spielfeld. Zwar steckt das 1,71 Meter große Energiebündel gerade in der arbeitsintensiven Endphase ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin, doch geht ihr neuer Trainer davon aus, „dass sie zu Saisonbeginn da ist.“ Was er von ihr bislang gesehen hat, gefällt ihm: „Sie ist smart, sehr präsent und ehrgeizig.“ Ebenfalls aus dem Bundesliga-Kader der Capitols kommt Luca Raschke. Die knapp 1,80 Meter große Flügelspielerin verfügt über einen guten Wurf und weiß sich im Spiel 1:1 mit hellem Köpfchen zu behaupten. Mit 20 Jahren ist ihre basketballerische Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Kendall weiß das: „Sie hat in der vergangenen Saison Erstliga-Luft geschnuppert und auf hohem Niveau trainiert. Aber sie braucht Spielpraxis.“