2. Basketball-Bundesliga Von den TG Neuss Tigers muss viel mehr kommen

„Das Gute daran“, schickte Weber vorausblickend hinterher, „ist, dass wir schon am Dienstag die Gelegenheit bekommen, es besser zu machen.“ Am „Tag der Deutschen Einheit“ (16 Uhr) stellen sich die Metropol Ladies Herne/Recklinghausen in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße vor. Das vom Herner TC (Bundesliga) und Citybasket Recklinghausen (Regionalliga) getragene „Projekt“ unterlag zwar zum Auftakt den AstroLadies Bochum mit 69:81, profitiert aber vom personellen Input des HTC. So gehören Melina Reich, Adna Halilbasic und Clara Bielefeld auch dem Erstliga-Kader an. Für die Musik sorgen indes die „Imports“: Die für den Aufbau zuständige US-Amerikanerin Maia Fawcett war gegen Bochum für 14 Zähler gut, die ukrainischen U20-Nationalspielerinnen Tetiana Tkachenko (18) und Khrystyna Kulesha (19) trafen ebenfalls zuverlässig. Als einzige deutsche Spielerin erreichte Melina Reich (10) einen zweistelligen Punktewert.