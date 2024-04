Basketball TSV Norf steigt als souveräner Meister in die Oberliga auf

Die Basketballer des TSV Norf sind einfach nicht zu stoppen. Obwohl von Daniel Kehl, Sasa Bojic und Lars Guehlstorf als Reminiszenz an die gute alte BSG 21 Norf/Erfttal erst 2020 aus der Taufe gehoben, ist „The Norf“ nach drei Aufstiegen in vier Jahren mittlerweile schon wieder in der Oberliga angelangt.