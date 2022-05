Basketball : TSV Norf macht den Durchmarsch in die Landesliga perfekt

TSV Norf macht den Durchmarsch in die Landesliga perfekt

Neuss Nach dem 64:61-Erfolg über die Internationale Schule Düsseldorf schließen die Schützlinge von Trainer Daniel Kehl die Aufstiegsrunde als Meister ab.

Doch es war ein Happy End mit ganz langem Anlauf. Zunächst hatten in der pickepackevollen Norfer Gymnasiumhalle nämlich die Gäste, die schon das Hinspiel mit 69:61 gewonnen hatten, die Hosen an. Nach fünf Minuten lagen sie mit 16:4 vorne, nach zehn mit 21:13 und zur Halbzeitpause mit 34:25. Erst nach dem Seitenwechsel lief es bei den Hausherren rund. Gestützt auf eine starke Defensive, die den Düsseldorfern in den ersten sieben Minuten keinen Feldkorb erlaubte, drehten sie die Partie und gingen mit einer 49:41-Führung ins Schlussviertel.