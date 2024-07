Basketball-Nationalmannschaft Deutschland trifft drei Mal in Folge auf die Türkei

An den Lehrgang in Steinbach schließt sich für Marija Ilic, Johanna Huppertz & Co. quasi direkt die nächste Maßnahme an. Vom 10. bis 14. Juli versammelt Janet Fowler-Michel ihren Kader in Heidelberg. Und wiederum nur kurz darauf geht es weiter in die lettische Hauptstadt Riga. Die Tigers bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 21. September im DBBL-Pokal.