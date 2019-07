Basketball : Janina Pils kehrt als Gegnerin nach Neuss zurück

Neuss Die langjährige Trainerin der Tigers coacht jetzt Citybasket Recklinghausen in der weiblichen U18-Bundesliga.

(sit) Janina Pils kehrt an den Rhein zurück, allerdings diesmal als Gegnerin. Denn die von 2011 bis 2018 überaus erfolgreich bei den Basketballerinnen der TG Neuss tätige Pädagogin trainiert fortan das U18-Team von Citybasket Recklinghausen in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL). Damit trifft die 36-Jährige auf die TG Neuss Junior Tigers und auf ihren ehemaligen Co-Trainer Dragan Ciric. Für sie ist der neue Job quasi eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, denn auch in Neuss hatte sie bis zu ihrem Wechsel in die 2. Damen-Bundesliga die in der U17-Bundesliga spielenden Rhein Girls betreut. „Nach den Jahren als Trainerin in der 2. Liga, in der ich ebenfalls junge Top-Talente ausgebildet und betreut habe, freue ich mich, meine individuelle Arbeit nun auch in der WNBL weiterzuführen“, wird Pils auf der Homepage von Citybasket zitiert. Schon im November des vergangenen Jahres hatte die Oberhausenerin in Recklinghausen die Leitung des frisch aufgelegten Top-Talent-Programms übernommen. Pikant: Gleich am ersten Spieltag der WNBL-Saison (20. Oktober) empfangen die nach dem Ausstieg der Kooperationspartner New Basket Oberhausen und VfL AstroStars Bochum nun alleine von Citybasket getragenen Metropol Girls die TG Neuss. Das Rückspiel findet am Sonntag, den 15. Dezember statt.