Basketball : Janina Pils freut sich auf die Rückkehr nach Neuss

Engagiert und konzentriert bis in die Haarspitzen: Janina Pils arbeitete sieben Jahre als Trainerin für die Basketballerinnen der TG Neuss. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Nach sieben erfolgreichen Jahren bei den Tigers-Basketballerinnen kehrt die Trainerin mit den Metropol Girls jetzt als Gegnerin zurück.

Von Dirk Sitterle

Eigentlich ist es ja ein ganz normales Spiel der U18-Bundesliga (WNBL): Zum Start der Rückrunde empfangen die Junior Tigers der TG Neuss am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) in der Elmar-Frings-Sporthalle Tabellenführer Metropol Girls Recklinghausen. Doch selbst die sonst kaum zu pathetischen Sprüchen neigende Janina Pils erlaubt sich vor der Partie einen für sie in der Öffentlichkeit eher ungewöhnlichen sentimentalen Moment: „Das ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen.“

Und das stimmt. Ab 2011 prägte die in Oberhausen verwurzelte Trainerin den Basketball bei der Turngemeinde: Unter ihrer Regie erreichte der weibliche Nachwuchs, damals noch als Rhein Girls, auf Anhieb das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Und auf dem Gipfel ihrer sechsjährigen Tätigkeit in der 2. Damen-Bundesliga führte sie die Tigers (ein unter ihr 2015 eingeführter Namenszusatz) bis zu ihrem Abschied 2018 dreimal in Folge ins Play-off-Halbfinale um den Aufstieg ins Oberhaus der DBBL. Dabei setzte sie stets auf den Nachwuchs, vertraute im Aufbau der erst 18-jährigen Paulina Körner (später Nationalspielerin) und entwickelte Karo Tzokov (TK Hannover) sowie Sera Asuamah-Kofoh (TV Saarlouis Royals) zu Erstliga-Spielerinnen. In Briana Williams, Franziska Worthmann, Ronja und Lisa Spießbach, Lotti Ellenrieder und Jana Heinrich bildet von ihr nach Neuss geholtes Personal noch immer das Gerüst der aktuellen Zweitliga-Truppe. Mit ihrem Abgang vor anderthalb Jahren ging darum auch eine Ära zu Ende.

Info Die Bilanz von Janina Pils bei den TG Neuss Tigers 2012/2013 Platz sechs 2013/2014 Platz zehn 2014/2015 Platz fünf 2015/2016 Platz zwei 2016/2017 Platz vier 2017/2018 Platz zwei

Am Freitag kehrt die inzwischen 36-Jährige zum ersten Mal als Gegner an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Seit gut einem Jahr leitet sie bei Citybasket Recklinghausen das damals ganz frisch aufgelegte Top-Talent-Programm mit Athletik-, Individual- und Kraftraining. Zusätzlich übernahm sie im Herbst den Trainerjob in der WNBL, fertigte mit den Metropol Girls die Junior Tigers zu Saisonbeginn gleich mal mit 80:46 ab. Dies aber sei nicht der Grund, warum sie zu keinem Auswärtsspiel lieber fahre als nach Neuss, versichert sie glaubhaft. „Ich mag die Menschen da einfach gerne. Ich bin ja im Guten gegangen.“ Besonders freut sie sich aufs Wiedersehen mit Basketball-Abteilungsleiterin Angela Krings, aber auch mit ihrem in dieser Saison zu den Junior Tigers zurückgekehrten Kollegen Dragan Ciric verbindet sie ein freundschaftliches Verhältnis. Er war während der erfolgreichen Jahre in Neuss ihr stets loyaler Co-Trainer.

Trotzdem ist die Vollblut-Trainerin natürlich zu hundert Prozent bei den Metropol Girls. Darunter tut sie es nicht. Mit Abschluss ihres Referendariats an einer katholischen Grundschule in Essen und dem zweiten Staatsexamen in der Tasche geht sie ihrem Job bei Citybasket seit dem 1. November nun auch hauptamtlich nach. Genauso geplant sei das zwar nicht gewesen, „ich wollte nie nur Basketball-Trainerin sein“, im Moment allerdings ziemlich optimal, erklärt sie. Die Arbeit mit dem Nachwuchs macht ihr Spaß. Sachen auszuprobieren, frische Ideen umzusetzen, neue Strukturen zu schaffen – das ist genau ihr Ding. „Hier sind sehr viele leistungsorientierte Leute unterwegs. Leute, die bereit sind, innovative Wege zu gehen. Alles ist im Umbruch, aber es entwickelt sich was, die Basis ist da.“ Ähnlich positiv sieht sie ihr neues Team: „Das sind gute und engagierte Mädchen, die Bock haben, den eingeschlagenen Weg zu 100 Prozent mitzugehen.“