Basketball : Starkes Finale der Elephants, Sorgen in Stürzelberg

Starkes Finale der Elephants, Sorgen in Stürzelberg

Rhein-Kreis Obwohl Tabellenführer Elephants Grevenbroich in Hilden nicht die Sterne vom Himmel spielt, gewinnt er am Ende noch klar. Stürzelberg gehen langsam die Spieler aus.

(sit) Unterm Strich stand mit 78:58 (Halbzeit 37:34) der fünfte Sieg im fünften Spiel der 2. Basketball-Regionalliga, doch Ken Pfüller wusste hinterher nur zu gut, wie sehr sich die von ihm trainierten NEW‘ Elephants als Gast des Aufsteigers TuS Hilden hatten ins Zeug legen müssen. „Wir mussten zittern, die haben uns das Leben echt schwergemacht.“ Mit der Leistung seiner Truppe, die erst im mit 28:13 gewonnenen Schlussviertel für klare Verhältnisse sorgte, war er dagegen überhaupt nicht einverstanden. „Das Zugucken hat teilweise richtig weh getan. Wir sind nur gut, wenn wir treffen und ins Pressen kommen.“ Aber genau das taten die Gäste nicht. Weil das auch schon in anderen Spielen der Fall gewesen ist, macht sich der Coach allmählich Sorgen: „Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Trend wird.“ Andererseits stellte er auch fest: „Das mag jetzt vielleicht arrogant klingen, ist aber gar nicht so gemeint. Wenn wir schlecht spielen und nicht jeden Pfiff kriegen, am Ende aber trotzdem mit 20 gewinnen, sagt das einiges aus ...“