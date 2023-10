2. Basketball-Bundesliga Rasante Punkte-Rallye der Tigers kommt zu spät

Neuss ist sicherlich kein einfach zu spielender Gegner, zumal Nash und Crawford deutlich ihre individuelle Klasse unter Beweis gestellt haben.“ Die Wertschätzung von Chefcoach Bea Waffenschmied nach dem 73:67-Heimsieg (Halbzeit 42:29) der Talents BonnRhöndorf über die TG Neuss in allen Ehren, doch genau so will es Trainer Björn Weber mit seinen Tigers gerade nicht haben. Während nämlich das US-Duo Gabby Crawford (21 Punkte) und Olivia Nash (20) ablieferte, kam vom Rest der Mannschaft in der Offensive so gut wie nix. Abzüglich der noch ganz ordentlichen Ausbeute von Linda Brückner (11) standen für die deutsche Fraktion nämlich nur noch recht klägliche 15 Zähler zu Buche.