Basketball TG Stürzelberg vergibt Big Point im Abstiegskampf

An der 88:96-Niederlage nach Verlängerung (80:80/35:40) der von ihm trainierten Basketballer der TG Stürzelberg in der 2. Regionalliga bei den Südwest Baskets Wuppertal hatte Philipp Schnelle schwer zu knabbern: „Da haben wir eine bittere Pille schlucken müssen. Wir haben einen Big Point liegen lassen, denn mit einem Auswärtssieg in Wuppertal wären wir wieder im Geschäft gewesen.“ Ohne Center Jo Lange, aber endlich wieder mit dem treffsicheren Timo Alt, der nach ewig langer Verletzungspause auf Anhieb 14 Punkte erzielte und dabei vier Mal erfolgreich von jenseits der Drei-Punkte-Linie abzog, lag das Schlusslicht noch kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit 80:77 vorne. Dann jedoch sprachen die Schiedsrichter, von denen sich die Gäste nicht immer korrekt behandelt fühlten, Wuppertal nach einem Foul in der Wurfaktion drei Freiwürfe zu. Die verwandelten die Hausherren sicher und schickten die Partie damit in die Verlängerung. „Und da ist uns einfach die Kraft ausgegangen“, räumte Schnelle ein.