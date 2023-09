Basketball TG Stürzelberg trotzt erfolgreich akuten Problemen

Obwohl zusätzlich zu Adrian Corley, Timo Alt, Timo Neubert und Kapitän Björn Missbach kurzfristig auch noch Aaron Breuer (Außenbandriss im Sprunggelenk) und Udo Wackernagel (Fuß vertreten) ausfielen, feierte die TG Stürzelberg mit dem 76:66 (Halbzeit 37:37) über den Aufsteiger ETB SW Essen II den ersten Saisonsieg in der 2. Basketball-Regionalliga. Großen Anteil daran hatte natürlich Center Jo Lange, der sich in dieser prekären Lage zu einem Kurz-Comeback entschlossen hatte und auf Anhieb 14 Punkte auflegte. „Das zeigt, was für ein überragender Teamplayer er ist“, sagte Trainer Philipp Schnelle. Als seine Matchwinner bezeichnete er allerdings Lutz Nowak und Mihai Dragulescu, „die auf ihrem absoluten Leistungslimit performt haben.“ Gar in einer anderen Liga verortete er den Auftritt von Sven Schermeng. Am Samstag (18 Uhr) steht das Nachholspiel beim TuS Hilden an.