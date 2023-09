Basketball TG Stürzelberg steckt schon zu Saisonbeginn in argen Nöten

Wenn ein stinknormales Training an einem stinknormalen Dienstag einem Coach fast die Tränen in die Augen treibt, zeugt das von einer außergewöhnlichen Lage. Und genau die ist bei den in der 2. Regionalliga spielenden Basketballern der TG Stürzelberg eingetreten. Schon bei der 66:80-Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Südwest Baskets Wuppertal hatte Trainer Philipp Schnelle improvisieren müssen. Sogar noch größer ist die personelle Not vor dem Match am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) in heimischer Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen gegen den Aufsteiger ETB SW Essen II. „Dass wir beim Training trotzdem mit elf Mann in der Halle standen“, fand Schnelle „einfach nur megageil. Das zeigt, wie die Jungs ticken.“