Basketball : TG Stürzelberg setzt auf Heimsieg gegen Barmer TV

Dormagen Neuling trifft auf den Tabellenvorletzten.

(sit) Nach dem Hammerprogramm zum Auftakt mit Spielen gegen den Topfavoriten DJK Adler Frintrop sowie die beiden Regionalliga-Absteiger SC Fast-Break Leverkusen und BG Kamp-Lintfort beginnt für Neuling TG Stürzelberg am Samstag (16 Uhr, Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße) mit dem Heimspiel gegen den Barmer TV nun der Alltag in der 2. Basketball-Regionalliga. „Ohne respektlos klingen zu wollen, aber das ist eines der Teams, die man schlagen muss, wenn man die Klasse halten oder sich im Mittelfeld etablieren will“, sagt Trainer Lukas Solf. Gegen den Tabellenvorletzten aus Wuppertal (1:4-Siege) muss der Coach auf Nils Thomas, Mihai Dragulescu und Christian Horn verzichten.