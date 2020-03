Basketball : TG Stürzelberg hat Klassenverbleib so gut wie geschafft

Dormagen Am Sonntag kommt die DJK ErftBaskets Bad Münstereifel nach Hackenbroich.

(sit) Mit den Siegen über die BG Kamp-Lintfort (78:70) und beim Barmer TV (61:57) haben sich die Basketballer der TG Stürzelberg in der 2. Regionalliga in eine komfortable Ausgangsposition manövriert. Vier Spieltage vor Saisonschluss trennen den Neuling acht Punkte vom ersten Abstiegsplatz – das zweite Jahr in der zweithöchsten Spielklasse des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) sollte damit gesichert sein. Darum empfangen die Schützlinge von Trainer Lukas Solf am Sonntag (16 Uhr) in der Sporthalle des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich auch ganz entspannt den Tabellendritten DJK ErftBaskets Bad Münstereifel, der das Hinspiel mit 84:76 gewann.