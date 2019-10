Basketball : TG Stürzelberg hält lange mit, verliert am Ende aber hoch

Dormagen Noch zu Beginn des Schlussviertels liegt der Neuling nur mit zwei Punkten zurück.

Zwar lagen die Gäste stets hinten, doch zu Beginn des Schlussabschnitts führte Wuppertal nur mit 62:60 (31. Minute). Was dann geschah, dafür hatte Trainer Lukas Solf keine plausible Erklärung. „Wir sind komplett eingebrochen“, stellte er nach der entscheidenden Negativserie von 6:27 fest. Sicher, das vierte (Offensiv-)Foul gegen Center Jo Lange beim Spielstand von 60:64 (32.) tat dem Neuling weh und wäre „mit etwas Fingerspitzengefühl von den sehr kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern“ vermeidbar gewesen, doch als Begründung für den kollektiven Blackout taugte diese Entscheidung, die Lange für längere Zeit auf die Bank zwang, nicht. Solf: „Wir reihten Turnover an Turnover, haben die Bälle einfach weggeschmissen.“ Als seine Schützlinge nach einem weiteren Ballverlust auch noch ihr drittes „Unsportliche Foul“ der von insgesamt 61 Freiwürfen (31 für Stürzelberg) unterbrochenen Partie kassierten (36.), streckte auch Solf die Waffen, verzichte sogar auf seine letzte Auszeit. „Das hätte eh nichts mehr gebracht.“ Nicht vergessen wollte er indes das Positive: „Abgesehen vom letzten Viertel waren wir immer in Schlagdistanz, lagen nie deutlicher als mit zwölf Punkten zurück.“ Am Sonntag (16 Uhr) kommt Spitzenreiter DJK Adler Frintrop in die Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße.