Basketball : TG Stürzelberg schlägt den Barmer TV

Dormagen Der Neuling kann auch ohne seine „Topstars“ Spiele gewinnen.

Dabei lief es lange alles andere als rund für die Gäste, die die beiden ersten Viertel mit 10:13 und 15:21 abgaben. „Da haben wir in erste Linie von einem starken Adrian Corley profitiert und davon, dass der BTV auch nicht so gut war“, sagte Trainer Lukas Solf. Doch der Aufsteiger wusste sich zu steigern, gewann den dritten Abschnitt mit 15:7 und ging zu Beginn des Schlussabschnitt zum ersten Mal in Führung. Eng blieb es aber trotzdem, auch nach einem 8:0-Lauf zwischen der 36. und 39. Minute war Stürzelberg noch nicht durch. Erst eine 6:0-Serie machte aus dem 55:57-Rückstand einen knappen Sieg. Bemerkenswert fand Solf, „dass wir ganz ohne Jo Lange sowie fast ohne Punkte von Timo Alt und Sven Schermeng ein Spiel gewinnen – das hätte ich nicht gedacht.“ Neben Topscorer Lars Terlecki und Adrian Corley, der acht seiner 15 Zähler im ersten Viertel erzielte, hob der Coach auch den Einsatz von Udo Wackernagel hevor, „der für die kranken Jo Lange und Patrick Haupt eingesprungen ist.“ Weniger begeistert war naturgemäß sein Trainerkollege Max Schwamborn. Der bemängelte: „Die Defensive war sehr gut, die hat uns im Spiel gehalten, aber in der Offensive fehlte leider oft die letzte Konsequenz, da fehlte uns der Killerinstinkt.“ Während Barmen auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschte, macht es sich die TG Stürzelberg mit 18 Punkten auf Rang fünf hinter den Topteams Adler Frintrop (28 Punkte), Telekom Baskets Bonn II (26), Bad Münstereifel (26) und FB Leverkusen (22) bequem.