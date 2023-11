Basketball Stürzelberg geht der Saft erst in der Verlängerung aus

Nach den erwartungsgemäß deutlichen Niederlagen gegen die Topteams SG Bergische Löwen (86:117) und TG Düsseldorf (54:96) lagen die Basketballer der TG Stürzelberg im Duell mit dem Aufsteiger Future Sports Meckenheim lange auf Augenhöhe, unterlagen letztlich aber in der Verlängerung doch noch mit 85:97 (82:82/35:43). Der gesundheitlich angeschlagen fehlende Coach Philipp Schnelle stellte seinen inzwischen auf den letzten Platz der 2. Regionalliga abgerutschten Schützlingen indes ein gutes Zeugnis aus. Denn obwohl in Simon Weyer, der gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, und Adrian Corley (krank) mal wieder zwei Schlüsselspieler passen mussten, „zwingen wir Meckenheim in die Verlängerung.“ Dort sei seinen Jungs „dann aber der Saft ausgegangen.“ Ein großes Kompliment machte der Trainer dem aus der Zweitvertretung aufgerückten Jan Steinbrock, der in 23:27 Minuten auf dem Feld 16 Punkte auflegte. Topscorer der Gastgeber waren Sven Schermeng mit 24 Punkten (fünf Dreier) und Matthias Brüggemann (22). Schnelle: „Natürlich bist du enttäuscht, dann nicht den Sieg zu holen, wenn du schon ein so starkes Spiel machst. Aber die Jungs haben alles gegeben und damit ein gutes Signal gesetzt.“