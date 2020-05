Basketball : Tigers verzagen trotz Corona-Krise nicht

Neuss Die Basketballerinnen der Turngemeinde Neuss richten sich auf ihre elfte Saison in der Zweiten Bundesliga ein. Läuft es ganz dumm, beginnt die jedoch erst im Januar 2021. Jetzt muss der Umbruch geschafft werden.

Das letzte Spiel der TG Neuss Tigers in der 2. Basketball-Bundesliga Nord liegt fast zehn Wochen zurück. Am 29. Februar unterlagen die Mädels von Trainer John F. Bruhnke vor heimischem Publikum Alba Berlin mit 76:79. Weil kurz darauf das Corona-Virus das Kommando übernahm, fiel in der Folge der Abschluss der Punktspielrunde bei den Hurricanes in Rotenburg/Scheeßel aus, gleichzeitig sagte die Führung der DBBL (Damen-Basketball-Bundesliga) nicht nur die Play-offs, sondern auch die komplette Saison ab.