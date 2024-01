Basketball Tigers verpflichten Mathilde Diop aus dem Senegal

Die 1,86 Meter große Senegalesin ist mit einem französischen Pass ausgestattet, was schon mal den unschätzbaren Vorzeil hat, dass sie als EU-Bürgerin über die nötigen Papiere für die Erteilung einer sofortigen Spielerlaubnis verfügt. Zudem stand sie in dieser Saison in ihrem Heimatland für den ASC Jeanne d‘Arc de Dakar auf dem Court, kann also frische Wettkampfpraxis vorweisen. Dass sie für Klubs wie L‘USLG Cherbourg-en-Cotentin und Union Sportive La Glacerie schon in der starken zweiten französischen Profiliga (LF2) gespielt hat, ist ebenfalls ein Pluspunkt. Im vergangenen Sommer war die 26-Jährige mit der Nationalmannschaft Senegals bei der in Ruanda ausgetragenen Afrikameisterschaft im Einsatz. Dort erreichte sie mit ihrem Team nach Duellen mit Uganda (85:83/9 Punkte in 18 Minuten auf dem Feld), Mali (49:72/13 Minuten, 0 Punkte), Ägypten (71:60/9 Minuten, drei Punkte), Kamerun (80:77/14 Minuten, 6 Punkte) und noch mal Mali im Halbfinale (75:65/3 Minuten, 0 Punkte) schließlich das mit 74:84 verlorene Endspiel gegen Nigeria, in dem sie allerdings nicht eingesetzt wurde.