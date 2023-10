2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers verlieren zum Auftakt deutlich in Berlin

Da indes auch die Gastgeberinnen, die sich in der Offensive auf die Kanadierin Jessica Hanson (23 Punkte, 3/6 Dreier) und Chiara Dröll (14 Punkte, 2/3 Dreier) verlassen konnten, alles andere als einen Sahnetag erwischt hatten (23 Ballverluste), blieben die Tigers, für die nur Kim Franze zweistellig punktete, zunächst dran, gewannen das erste Viertel sogar mit 20:17 und und lagen zu Beginn der zweiten Hälfte lediglich mit 35:37 (21.) zurück. Doch der anschließende 0:13-Lauf ließ sie bis zur 25. Minute entscheidend mit 35:50 ins Hintertreffen geraten. Mit Blick auf die Heimpremiere am Dienstag (16 Uhr) gegen die Metropol Ladies Herne/Recklinghausen stellte Weber fest: „So deutlich es am Ende war, da ist trotzdem noch Potenzial.“