Basketball: TG Neuss Tigers verlieren bei den Löwen

Neuss Die beste Nachricht hatten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss bereits am Freitagabend bekommen. Gerade noch rechtzeitig vor dem Derby bei den Bergischen Löwen war die Arbeitserlaubnis für die vor zwei Wochen verpflichtete Amerikanerin Dara Taylor eingetroffen.

Taylor stand bei den Gästen sofort in der Startformation. Die Löwen, bei denen das ebenfalls zum ersten Mal spielberechtigte US-Girl Laura Hughes zunächst auf der Bank Platz nahm, begannen mit den Imports Marquisha Harris (USA), Majda Ghariani (Frankreich) und Magdalena Gawronska (Polen). Beim Spielstand von 7:6 (nach 2:7-Rückstand) für Neuss brachte Tigers-Coach Antoine Braibant zum ersten Mal in dieser Saison Franziska Worthmann, die zu Beginn der zweiten Viertels per Dreier zum 21:16 traf. Weil dieser Abschnitt jedoch deutlich mit 10:22 verloren ging, Gawronska (12 Punkte) von jenseits der Drei-Punkte-Linie hochprozentig traf (4/6 Würfe für 66 Prozent) und für Taylor neben sieben Zählern auch sieben Ballverluste zu notieren waren, gingen die Neusserinnen mit einem Acht-Punkte-Rückstand in die Halbzeit. Luca Marré sorgte in der 23. Minute mit dem 40:30 erstmals für eine zweistellige Punktedifferenz. Diesen Vorsprung bauten die Löwen, die sich in dieser Saison den Luxus leisten können, drei US-Profis (davon eine mit deutschem Pass), eine Polin und eine Französin zu beschäftigen, auf bis zu 17 Punkten aus.