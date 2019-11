Basketball : Tigers erliegen der Löwen-Power schließlich doch

Neuss Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss verlieren in Köln gegen physisch übermächtige Profi-Truppe am Ende mit 80:88.

Die Erfolgsformel von Coach Jermain D. Barnes war dabei denkbar einfach: alle Macht dem aus dem Ausland importierten Personal. Von den acht am Samstag eingesetzten Spielerinnen besitzen nur vier einen deutschen Pass, von den insgesamt 200 zur Verfügung stehenden Einsatzminuten fielen damit fast zwangsläufig nur 84:55 Minuten auf Basketballerinnen aus Germany. Im Grunde genommen kam Barnes mit einer Sechster-Rotation aus: US-Girl Kristina Puthoff-King stand die vollen 40 Minuten auf dem Platz und legte dabei mit 19 Punkten und 13 Rebounds ebenso ein Double-Double auf wie ihre Landsfrau Kristina King (25/12) in 31:53 Minuten auf dem Feld. Der Finnin Anissa Pounds reichten 23:21 Minuten für 20 Punkte. Erst dann folgten die beiden Deutschen Linn Schüler, für die nach 36:42 Minuten 14 Zähler zu Buche standen und die Ex-Neusserin Vicky Jäger (7/12), die in ihren 35:57 Minuten auf dem Parkett gemeinsam mit der bulgarischen Centerin Hrstina Tyutyundzhieva vor allem dafür zuständig war, die Dominanz an den Brettern aufrechtzuerhalten. Mit Blick auf das deutlich mit 28:47 verlorene Rebound-Duell stellte TG-Trainer John F. Bruhnke trocken fest: „Da konnten unsere großen Leute nicht mithalten. Die Körperlichkeit des Gegners hat uns niedergestreckt, sozusagen.“