Basketball: Diesmal starten Tigers nicht bei null

Nach ihrer Verletzungspause kehrt Inga Krings (M.) mit dem Spiel in Mainz in den aktiven Kader der TG Neuss Tigers zurück. In der Partie beim Schlusslicht trifft sie auch wieder auf Katharina Schnitzler (l.) und Alina Dötsch. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Zum Auftakt ins neue Sportjahr tritt der Basketball-Zweitligist beim Schlusslicht an.

Seit Montag sind auch die beiden US-Girls Natalie Bastian und Dara Taylor zurück am Rhein, so dass einem optimalen Start eigentlich nichts im Wege steht. Dass Natalie Bastian vom Heimaturlaub in Branford im eisigen Connecticut eine dicke Erkältung mitgebracht hat und deshalb bis Mittwoch mit dem Training aussetzen musste, bringt ihren Coach nicht aus der Ruhe. „Alles okay, sie kann spielen.“ Wieder zurück in die Landesliga-Vertretung wechselt derweil Anke Ollig. Die Centerin, die in den beiden Spielen gegen Osnabrück aufgrund der angespannten Personalsituation ausgeholfen und dabei einen starken Eindruck hinterlassen hatte, sei in ihrer Ausbildung zur Polizeibeamtin so gefordert, dass sie das für die 2. Liga nötige Trainingspensum nicht leisten könne, erklärte Braibant. „Sie steht uns aber zur Verfügung, wenn wir sie brauchen.“ Nach zum Teil längeren Verletzungspausen kann er zudem endlich wieder auf Lotti Ellenrieder, Lisa Spießbach und Inga Krings bauen.