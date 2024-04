2. Basketball-Bundesliga Tigers starten mit Sieg beim ASC Mainz in die Play-offs

Weil sich die beiden Teams in der Sporthalle am Laubenheimer Weg indes stets auf Augenhöhe begegneten, blieb es eng, was für ein hoch spannendes zweites Duell sorgen dürfte. In das gehen die Tigers mit einer beeindruckenden Serie: Seit der 59:76-Niederlage am 4. November in der Liga gegen den BBC Osnabrück haben sie in der Elmar-Frings-Sporthalle nicht mehr verloren, gewannen sieben Mal in Folge. Ein weiterer Sieg würde sie ins Viertelfinale bringen. Dort ginge es wohl gegen die BG 89 AVIDES Hurricanes, die im Hinspiel den Süd-Achten München Basket mit 86:61 abfertigten.