Basketball Der Trend spricht für die Tigers

An einer Neuauflage des 1953 in Paris uraufgeführten Dramas „Warten auf Godot“ des irischen Schriftstellers Samuel Beckett hatte Basketball-Zweitligist TG Neuss überhaupt kein Interesse. In dem Stück warten die beiden Landstreicher Wladimir und Estragon nämlich auf eine dritte Person, die nie erscheint. Vor der am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) in der Schlosswall-Halle mit dem Spiel beim Aufsteiger BBC Osnabrück beginnenden Rückrunde präsentiert Trainer Björn Weber in Mathilde Diop einen Ersatz für die im Dezember von Bord gegangene US-Amerikaner Gabby Crawford. Am frühen Freitagabend meldete er in Absprache mit Abteilungsleiterin Angela Krings Vollzug: „Am Donnerstag hatte ich nur die mündliche Zusage, seit heute Mittag ist es auch schriftlich offiziell.“