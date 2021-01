Basketball : TG Neuss Tigers spielen nun doch schon am Samstag

Neuss Eigentlich hatte die 2. Bundesliga als Reaktion auf den verschärften Lockdown eine Pause einlegen sollen. Doch jetzt stehen für das Wochenende plötzlich drei Partien auf dem Spielplan.

Es ist noch keine Woche her, da verkündete die 2. Damen-Basketball-Bundesliga (kurz 2. DBBL), dass der Spielbetrieb bis auf weiteres unterbrochen bleibe. Dies gelte für alle Ansetzungen der Hauptrunde inklusive der Nachholspiele. Bis spätestens 15. Februar solle eine Neubewertung der dann vorliegenden Rahmenbedingungen erfolgen. Doch mitten in die Beratungen von Bund und Ländern über die weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie platzte am Dienstag die Ankündigung, dass nun doch schon an diesem Wochenende die Partien der TG Neuss Tigers gegen Capitol Bascats Düsseldorf (Anpfiff Samstag 17.30 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle) und der AVIDES Hurricanes gegen das BBZ Opladen (Sonntag 16 Uhr) nachgeholt werden. Das Heimspiel der RheinLand Lions gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (15.30 Uhr) ist ein vorgezogenes Duell.