2. Basketball-Bundesliga Nord Neuss Tigers spielen als Team am absoluten Limit

Gegen die blutjungen und in Amelie Kröner (21 Jahre), Olivia Okpara, Zoe Perlick (beide 20), Alinde Kerluku (17) sowie Greta Gomann (16) tatsächlich extrem begabten Talents, die überdies ohne Importspielerinnen zu bestehen wissen, lagen die Tigers über die volle Spielzeit hinweg in Führung: mit 8:0 (3.), 24:12 (9.) und 45:26 (18.) in der ersten Hälfte sowie mit 58:38 (25.) und 69:55 (33.) nach dem Seitenwechsel. Das lag zum einen an schnellen Händen in der Abwehr (16 Ballgewinne), aber auch an einem guten Ballhandling in der Vorwärtsbewegung (nur elf Ballverluste gegenüber 23 der Gäste). Und als der wirklich starke Aufsteiger in der Schlussphase beim 63:70 (36.) drauf und dran war, der umkämpften Partie spät noch eine Wende zu geben, sorgte Diop mit fünf Punkten in Folge zum 76:63 (38.) für Ruhe.