Basketball Die Tigers sind einfach nicht gut genug für die 2. Bundesliga

Glaubt sie weiter an den Coach, sind Veränderungen im Team, das den Vertrauensvorschuss nach dem sportlichen Abstieg in der vergangenen Saison (bislang) nicht zurückgezahlt hat, eigentlich zwingend erforderlich. Da geeignetes Personal für die finanziell eher bescheiden ausgestatteten Tigers auf dem europäischen Markt kaum zu bekommen sein dürfte, könnten ausgerechnet eine der beiden so überzeugenden US-Profis zum (Streich-) Thema werden. So genial die überraschende Verpflichtung von Olivia Nash, die ihre Karriere ja eigentlich schon beendet hatte und bei den in Not geratenen Tigers nun eine viel größere Rolle spielt als ursprünglich geplant, auch war, das mit ihr getroffene Arrangement, das es der 29-Jährigen zugesteht, bestimmte Auswärtsspiele auszulassen, mutet schon ein wenig seltsam an, auch wenn sie der TG in einigen Dingen sehr entgegengekommen sein soll. Ein im Kampf um den Klassenverbleib vielleicht noch entscheidendes Match wie das in Grünberg ohne seine beste Punktesammlerin zu bestreiten, ist auf jeden Fall das falsche Signal.