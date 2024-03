2. Basketball-Bundesliga Tigers kämpfen gegen Aufsteiger wie die Löwen

Keine leichten Spiele. Wer in der 2. Basketball-Bundesliga Nord in die Play-offs will, muss leiden können. Und weil diese Tugend sowohl die Tigers der TG Neuss als auch die Talents BonnRhöndorf mitbringen, entwickelte sich am Samstagabend in der brodelnden Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße ein emotionales und packendes Duell. In dem behielten die Gastgeberinnen freilich auch deshalb mit 76:68 (Halbzeit 47:31) die Oberhand, weil sie im Gegensatz zum Aufsteiger von Anfang an hellwach waren.