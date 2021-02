Basketball : Tigers schlagen müde Panthers am Ende klar

Neuss Als Osnabrück im Schlussviertel die Puste ausgeht, packt der Basketball-Zweitligist aus Neuss energisch zu. Die letzten zehn Minuten gehen mit 24:10 an die Turngemeinde.

Dass den jungen Gästen am Ende die Luft ausgehen könnte, darauf hatte TG-Trainer John F. Bruhnke spekuliert, denn die drei Topkräfte der Panthers waren noch am Abend zuvor mit dem von Personalproblemen geplagten Erstliga-Team in Freiburg im Einsatz gewesen: Während für Emma Eichmeyer nach 27:19 Minuten auf dem Parkett und acht Punkten mit der Rückkehr am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr die Schicht endete, machten sich Frieda Bühner (16 Punkte in 24:58 Minuten) und Victoria Poros (fünf Punkte in 18:50 Minuten) da schon fast wieder fertig für die Fahrt nach Neuss. Dort setzten sie den Tigers gemeinsam mit Michelle Müller und Julia Dzeko – in der Addition markierte dieses Quartett 41 der 62 von den Panthers insgesamt erzielten Punkte – mächtig zu.