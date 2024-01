2. Basketball-Bundesliga Mit harter Teamarbeit zum dritten Sieg in Folge

Kurz darauf setzte Weber die senegalesische Nationalspielerin neben Marija Ilic, die etwas angeschlagene Kim Franze und Olivia Nash auf die Bank – aus der Startformation blieb damit nur Johanna Huppertz auf dem Court. Seine Idee dahinter: „Aïcha und Olivia steckten in den vergangenen Partien am Ende immer in Foultrouble. Das wollte ich diesmal vermeiden.“ Die Chose ging indes voll in die Hose: Zwar markierte Brückner noch das 37:24 (18.), doch die schon mausetot gewähnten Berlinerinnen witterten jetzt Morgenluft und verkürzten den Rückstand mit einer 12:1-Serie beim 36:38 (20.) auf nur noch zwei Punkte. Weber räumte seinen Fehler hinterher ein, gab allerdings auch zu bedenken: „Wir dürfen nicht denken, dass wir so eine gute Mannschaft wie Lichterfelde lässig aus der Halle fegen.“