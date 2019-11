Basketball : Diesmal haben die Tigers einen Lauf

Neuss Mit einer Serie von 11:0-Punkten machen Basketballerinnen aus Neuss den 65:60-Sieg in Berlin perfekt.

Mannschaftssport gleicht fast an jedem Wochenende einer Wundertüte: Genau einer Woche vor ihrem 65:60-Erfolg (Halbzeit 36:38) bei Alba Berlin hatten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss gegen Opladen eine bis dahin völlig offene Partie nach einem knapp fünfminütigem Blackout und einer Serie von 0:15-Punkten in Folge mit 68:76 verloren. An der Spree lief die Sache genau andersherum.

In der 32. Minute gerieten die Tigers nach einem gelungenen Wurf der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Ireti Amojo von jenseits der Drei-Punkte-Linie mit 54:58 ins Hintertreffen. Jana Heinrich (am Ende mit elf Punkten und zehn Rebounds) konterte ebenfalls aus der Ferndistanz mit den Punkten zum 57:58 (34.), kurz darauf brachte Franziska Worthmann die Neusserinnen mit zwei verwandelten Freiwürfe wieder nach vorne (59:58/35.). Carlotta Ellenrieder, die mit neun Zählern und zehn Rebounds ein Double-Double nur knapp verpasste, erhöhte auf 61:58 (36.). Als wenig später Briana Williams für die Gäste an der Freiwurflinie gleich zweimal patzte (37.), ahnte TG-Coach John F. Bruhnke sofort, dass jetzt die Entscheidung nahte: „So war das auch gegen Opladen. Drei Minuten ist nix passiert – und die Mannschaft, die den ersten Impuls setzt, gewinnt das Spiel.“ In Berlin waren das die Tigers: Auf Jana Heinrichs Korb zum 63:58 (37.) packte Jill Stratton (10 Punkte/10 Rebounds) in der letzten Spielminute die Zähler zum 65:58 drauf und machte damit den siegbringenden 11:0-Lauf der Tigers perfekt. Dass Leyla Öztürk Albas knapp achtminütige Sturmflaute mit ihrem Kob zum 60:65-Endstand beendete, war darum egal.