Basketball : Tigers planen weiter mit Coach Rufin Kendall

Neuss Sportlich sind in der Zweiten Basketball-Bundesliga der Frauen alle Entscheidungen gefallen. Die TG Neuss ist in die Planungen für die kommende Saison eingestiegen.

Nach einer von Corona geprägten Saison mit vielen Irrungen und Wirrungen sind in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen (fast) alle Entscheidungen gefallen: Den Titel holten sich im Finale die Falcons Bad Homburg mit einem überraschend deutlichen 93:66-Sieg (Halbzeit 38:30) über den Nord-Meister Alba Berlin. Im Gegensatz zum Team aus Hessen wissen die Korbjägerinnen aus der Bundeshauptstadt aber schon, dass sie in der nächsten Saison im Oberhaus antreten werden. Ob Trainer Jay Brown mit seinen Schützlingen, die seit dem 30. Oktober 23. Mal in Folge gewonnen haben, aufrücken darf, darüber entscheiden wohl in erster Linie die Finanzen. Nicht mehr dabei sein würde dann Franziska Worthmann. Die 36-Jährige, bis 2020 für sechs Jahre in Neuss aktiv, hat ihre bemerkenswerte Karriere beendet.