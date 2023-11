2. Basketball-Bundesliga Alles zurück auf null – Tigers müssen endlich liefern

Natürlich ist ihm nicht entgangen, dass gegen Bochum (und auch am Samstag) in Kim Franze (akute Rückenprobleme) und Marija Ilic (Bänderdehung im Sprunggelenk) Personal fehlte, „das uns auf dem Flügel eine ungeheure Stabilität gibt.“ Auch bei der nach ihrem Bänderriss im Knöchel gerade erst zurückgekehrten Inga Krings ging erwartungsgemäß noch nicht viel. „Trotzdem habe ich sie viel länger spielen lassen als geplant“, räumte Weber ein. Tatsächlich abzuliefern wissen im Moment nur die beiden US-Girls: Olivia Nash ist nach ihren vier Einsätzen mit aktuell 23,2 Punkten im Schnitt sogar die beste Scorerin der Liga. Da die 29-Jährige zudem 10,5 Rebounds auflegt, steht für sie ein Double-Double, also zweistellige Punktewerte in zwei statistisch erfassten Kategorien, zu Buche. Auch Gabby Crawford erfüllt mit durchschnittlich 15,8 Punkten und 7,6 Rebounds die in sie gesetzten Erwartungen – und dürfte sich im Laufe der Saison sogar noch steigern. Das bringt den Coach zu dieser kurzen Zustandsbeschreibung: „Olivia und Gabby können so weitermachen – der Rest muss sich steigern.“ Wobei er die ganz junge Garde mit Marija Ilic und Johanna Huppertz an der Spitze ausdrücklich von der Kritik ausnimmt.