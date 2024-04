Basketball-Aufstiegsrunde Mit Yoga gegen die Müdigkeit im Play-off-Kampf der 2. Liga

Nur hin und wieder kommt der Sportlehrer an der Hermann-Gmeiner-Grundschule ins Grübeln, darüber, was mit Diop und Raschke im Team möglich gewesen wäre. Schon gegen Mainz mit den Twin Towers Erin Antosh (1,92 Meter) und Verena Soltau (1,90), gegen die Linda Brückner in der zweiten Hälfte höllisch gute Arbeit abgeliefert hatte, hatten sich die fehlenden Zentimeter phasenweise bemerkbar gemacht. Noch viel gravierender könnte sich das Defizit in den Duellen mit Rotenburg auswirken. Denn in der 1,93 Meter großen Shannon Ryan beschäftigt das Team von der Wümme die mit Abstand beste Centerin der 2. Liga. In der regulären Saison legte die US-Amerikanerin 22,9 Punkte und 15,3 Rebounds auf – und auch in den Play-offs gegen München Basket lieferte sie ab: Am deutlichen 83:61-Heimsieg war sie mit 40 Punkten und 18 Rebounds beteiligt, im Rückspiel sicherte sie den knappen 76:75-Erfolg mit 19 Punkten und 14 Rebounds ab.