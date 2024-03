2. Basketball-Bundesliga Tigers machen den Klassenverbleib in Braunschweig perfekt

Nach noch schwierigem Start, „da sind wir der Musik noch hinterhergelaufen und haben keinen Zugriff auf das Spiel des Gegners gefunden“ (Weber), spielten die Neusserinnen in den Vierteln zwei (22:10) und drei (22:14) wie aus einem Guss. Zu Beginn des Schlussdurchgangs baute Johanna Huppertz den Vorsprung der Gäste mit ihrem Dreier zum 68:44 (32.) auf 24 Punkte aus. Danach nahm Weber in Kim Franze, Marija Ilic und Mathilde Aïcha Diop drei angeschlagene Akteurinnen aus der Ersten Fünf vom Feld, worauf Harriet Swindells & Co. den Rückstand noch auf ein erträgliches Maß (75:85/40.) zu bringen vermochten. Aber das war Weber am Ende so was von egal. Einfluss auf sein Fazit hatte das nicht mehr: „Die Mädels haben das sehr, sehr gut gemacht.“